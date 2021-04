Dybala mette una foto con la fascia da capitano: indizio social?

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è ancora appeso ad un filo. Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e ancora nessun passo in avanti sul rinnovo è stato fatto.

Per il numero 10 sarà certamente un’estate che lo vedrà protagonista in un modo o nell’altro sul mercato. Il giocatore, intanto, su Instagram pensa sempre in bianconero, postando come nuova immagine profilo una foto in cui indossa la fascia da capitano della Juve. Un indizio sul futuro? Tra qualche mese sapremo.

Foto: Instagram personale