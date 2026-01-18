Dybala: “Malen molto forte. Per noi che giochiamo dietro è facile trovarlo”

18/01/2026 | 21:26:15

Dybala ha parlato a Sky Sport dopo Torino-Roma: “Abbiamo fatto una grandissima partita. Penso che dall’inizio si sia vista una Roma con grande voglia di vincere, che è quello per cui siamo venuti qui. Personalmente sì, giocare in quella zona del campo, dove l’ho fatto per tutta la mia carriera, per me è più facile. Malen è un giocatore molto forte. I suoi movimenti li conosciamo già: è un calciatore di esperienza, ha giocato in grandi campionati. Per noi che giochiamo dietro è facile trovarlo, perché fa movimenti da attaccante vero. Sul gol ha fatto uno stop incredibile e davanti al portiere ha un gran tiro”.

Foto: Instagram Roma