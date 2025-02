Dybala: “Lazio o Bilbao? Non dico niente, lo sapete già”

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match di ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto, in cui è stato premiato come migliore in campo: “Dopo il loro gol abbiamo avuto un’atteggiamento da grande squadra, da veri uomini. C’è stato un momento di tensione all’inizio, che ci ha portato maggior cattiveria. Dopo il gol abbiamo preso fiducia, aiutati anche dalla spinta della gente”.

Sull’affetto dei tifosi: “Lo dico sempre, l’affetto della gente per me non solo in campo ma anche in strada è qualcosa di unico. La stagione non sta andando come speravamo, sono successe tante cose ma adesso abbiamo una grandissima occasione. L’Europa ci può dare tanto”.

Su Ranieri: “Nel momento in cui è arrivato c’era tanta tensione, con la sua esperienza sa cosa tirare fuori da ogni giocatore. Lo fa con tutti, dal più grande al più piccolo per il bene della squadra. Tutti abbiamo le stesse possibilità di giocare e i risultati si vedono. Adesso non dobbiamo mollare, consapevoli di quello che possiamo fare anche più avanti”.

Sull’ammonizione: “Non è stata una cosa bellissima, ma era un momento di nervosismo dopo il loro gol. È servito per far venir fuori il carattere, portandoci alla vittoria”.

Infine: “Ora Lazio o Athletic Bilbao?

“Qualsiasi, devo dirne una? Non lo dico, ma lo sapete già”.