Dybala: “La Roma sta bene a prescindere dal fatto che giochi io o meno. Orgogliosi di disputare queste partite”

24/11/2026 | 20:34:04

Le parole di Paulo Dybala a Sky Sport: “Abbiamo lavorato tanto per giocare questo tipo di partite, su questi palcoscenici, con queste squadre che sono tra le più forti al mondo. E oggi abbiamo la possibilità di affrontarle e di capire qual è il nostro livello, dove siamo e cosa vogliamo fare. Quindi, a livello personale e a livello di squadra, sono molto orgoglioso della partita che affronteremo domani. Io penso che la squadra stia molto bene, al di là del fatto che giochi io o no. Questa squadra ha dimostrato di avere un’unione, una forza unica, seguendo le indicazioni del mister. Personalmente mi sento bene dopo il rientro, dopo la partita con il Parma. Mi sento bene, con voglia di giocare, di dare il mio contributo alla squadra e ovviamente di essere a disposizione”.

foto x roma