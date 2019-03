Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha rilasciato una lunga intervista alla piattaforma Otro Tv. Ecco i passaggi più significativi: “Il contratto con la Juve? E’ stato un giorno speciale. Ero in vacanza con mio fratello, con i miei amici. Era arrivato il contratto mentre ero in spiaggia: lo firmai e siamo tornati a prendere il sole. Da piccolo seguivo e giocavo a calcio perché mi divertivo. Il mio idolo? Con gli amici volevamo essere Ronaldinho, Ronaldo. Il mio esordio da professionista? A 17 anni. Ero agitatissimo. L’esperienza alla Juve? Dopo i due gol al Barcellona in Champions, i tifosi iniziarono a gridare il mio nome. Dentro di me mi sono detto ‘guarda cos’hai raggiunto, ora continua!’. Dovevo offrire sempre di più ai tifosi per guadagnare il loro affetto. Voglio che vedano i sacrifici che faccio per renderli felici”, ha chiuso Dybala.

Foto: Twitter ufficiale Juventus