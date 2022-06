Dybala-Inter, incontro molto positivo. Base di intesa. I dettagli

Paulo Dybala vuole soltanto l’Inter, dal 13 aprile, come più volte ribadito. Eppure lo hanno accostato a tutti, già in quei giorni: intermediari che lo avrebbero offerto in Premier, il PSG e almeno altre sette-otto squadre, l’Atletico Madrid fino a poche ore fa. Nulla di tutto questo. L’incontro di oggi tra il club nerazzurro e Antun, accompagnato dagli intermediari Petralito e De Vecchi, è andato molto bene. Lo diciamo ben oltre i sorrisi e l’ottimismo non certo di circostanza. L’Inter ha proposto una base tra i 6 e i 6,5 milioni a stagione, contratto triennale con eventuale opzione per una quarta stagione oppure direttamente un quadriennale. Una cosa da chiarire: Dybala non chiede quanto aveva pattuito con la Juve prima del ripensamento da latte del club bianconero (base 8 milioni più bonus) vorrebbe partire da una base di 7 più bonus. La distanza è minima, il coinvolgimento reciproco totale. Le parti resteranno in stretto contatto per chiudere un’operazione scandita. La base di intesa non è soltanto legata alla minima distanza sulle cifre, ma alla volontà reciproca di chiudere l’operazione. Quindi, si tratta soltanto di tempo: l’Inter ha scelto, Dybala e il suo entourage anche. Presto andremo in pieno countdown.

Foto: Twitter Juventus