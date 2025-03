Dybala in volo verso Londra

Per la lesione al tendine semitendinoso della gamba sinistra durante il match contro il Cagliari che lo ha costretto a chiudere anzi tempo la sua stagione, Dybala è in viaggio verso Londra per effettuare l’operazione. Il giocatore argentino accompagnato dalla moglie è già in partenza per la capitale inglese, dove svolgerà l’intervento presso la Fortius Clinic del dottor Andy Williams. Il rientro in Italia è fissato per il 26 marzo.

Foto: Instagram Dybala