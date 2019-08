Paratici: “Dybala in panchina non dipende dal mercato. Su Icardi e Marotta…”

La Juventus apre la Serie A 2019/20 contro il Parma, ma è ancora il calciomercato a farla da padrone. Prima del fischio di inizio della partita, infatti, il ds bianconero Paratici ha parlato delle questioni riguardanti Icardi e Dybala ai microfoni di Sky Sport: “Dybala in panchina non è legato al mercato. È il numero 10 della Juventus, un grande 10 della Juventus, e siamo contenti che sia con noi. Icardi? Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, ovvero un parco invidiato da tutti anche a livello internazionale. Ognuno interpreti come ritiene più opportuno queste parole ma, ripeto, siamo contenti di chi abbiamo. Se sommiamo i numeri sono impressionanti, basta e avanza a supportare la mia risposta. È difficile migliorare la nostra rosa, crediamo di esserci riusciti in questo mercato puntellando le posizioni che avevano bisogno. Davanti ci sono Higuain, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas e non scordiamoci di Cristiano Ronaldo che dopo un anno sembra quasi uno normale della Juventus… Marotta? Nel mercato succedono tante cose, nel caso ci confronteremo in modo cordiale con cui ti siedi con le altre società. Cancelo? Una scelta che alcuni calciatori si spostano solo per grandissime squadre sia per ragioni di salari, di trasferimenti e status. A volte alcuni calciatori sono attratti, Cancelo, ha dato il benestare, Danilo lo abbiamo sempre inseguito e per caratteristiche abbiamo fatto questa scelta“.

Foto: ESPN