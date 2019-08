Dybala, il testimonial che la Juve non vuole più

Non facciamoci ingannare troppo dai calciatori che sono testimonial nella presentazione di una nuova maglia. E non abbiamo chiavi di lettura diverse rispetto a Paulo Dybala che la Juve ha scelto per presentare la terza divisa. Esattamente come qualche giorno fa Lukaku aveva sfilato con il Manchester United quando tutto il mondo sa che il colosso belga non vede l’ora di andar via. Anche la Juve ha ormai fatto una scelta secca e precisa nei riguardi di Dybala: addio. E potranno anche esserci visioni differenti, con gran parte del popolo bianconero che spinge per la sua conferma. Ma il club bianconero ha ormai deciso che la plusvalenza sia un passaggio opportuno per poi investire quei soldi. Fosse per la Juve, la Joya sarebbe già in Inghilterra, aveva già programmato un viaggio aereo per gli ultimi dettagli con il Manchester United prima che Paulo si mettesse di traverso e prendesse ancora tempo. Il Paris Saint-Germain? Intanto, aspettiamo la fine del mercato inglese, poi cercheremo di capire il resto. Dybala può restare? Tutto è possibile, ma resterebbe come un separato in casa visto che la Juve ha deciso di cederlo. Quindi…

Foto: Twitter personale Dybala