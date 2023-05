Dybala, il suo messaggio per la finale: “Vogliamo scrivere la storia di questo club”

La Roma ha raggiunto Budapest dove domani sera sfiderà il Siviglia per aggiudicarsi il trofeo dell’Europa League. Paulo Dybala sembra pronto a scendere in campo, anche se non da titolare. La Joya sarà molto probabilmente a disposizione di José Mourinho partendo dalla panchina con la volontà di dare il suo contributo a gara in corso. In un’intervista rilasciata a Kicker, l’argentino ha caricato l’ambiente giallorosso: “Vincere questa finale di Europa League ci permetterebbe di scrivere la storia della Roma”. L’approdo a Roma di Dybala ha acceso l’entusiasmo dei tifosi: “La Roma è sempre stato un club affascinante, ma solo vestendo questa maglia ho capito quanto il calcio sia importante per questa gente”. Nota dolente per l’ex Juventus, la finale di Champions League persa con i bianconeri: “Quel ricordo fa ancora male. Non so se riavrò la possibilità di vincere la Champions. Ho vinto tanti trofei con la Juve ma rimpiango molto quella sconfitta”.

Foto: sito ufficiale Roma