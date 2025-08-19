Dybala: “Il Boca è un grande club, ma sto bene a Roma. Ho un contratto e continuerò qui”
19/08/2025 | 16:29:28
Paulo Dybala giura amore alla Roma. L’attaccante argentino, a margine di un podcast della moglie Oriana Sabatini, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro: “Un mio futuro al Boca? E’ un grande club, ma non c’è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui. Paredes? Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate nella Capitale”.
Sulla possibilità di trasferirsi all’Inter Miami di Beckham ha poi detto: “Conosco i proprietari, ma niente di più”.
Foto: Instagram Roma