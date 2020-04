Dybala: “Ho sofferto più della mia compagna. Ora aspetto il risultato del nuovo test”

Durante la diretta su Instagram con Alex Del Piero, Paulo Dybala ha parlato anche del suo stato di salute dopo essere risultato positivo al Coronavirus: “Ho avuto sintomi pesanti e ho dovuto interrompere gli allenamenti. Io sono stato un po’ peggio di Oriana (la compagna, ndr), per fortuna da un paio di giorni stiamo meglio. Adesso sono in attesa del risultato del nuovo test. Per ricominciare bisogna avere la sicurezza di non contagiarci più: non è solo per noi giocatori, ma proprio per tutti gli addetti ai lavori”, le parole di Dybala.

Foto: Twitter ufficiale Juve