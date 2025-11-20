Dybala: “Ho lavorato tanto per raggiungere i miei obiettivi. E’ importante condividere i momenti con la famiglia”

20/11/2025 | 22:49:36

Paulo Dybala, intervenuto all’evento di Adidas e Sport e Salute, ha parlato anche della sua carriera: “Oggi si passa tanto tempo davanti ad uno schermo, ma bisogna condividere momenti con amici, famiglia, all’aria aperta. Lavorare per questo è un vero onore. Sono un ragazzo che ha lavorato tanto nello sport per raggiungere degli obiettivi. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa in più. Sono sicuro che durante tutta la vostra vita lo sport vi accompagnerà e vi darà grande soddisfazione” ha detto ai presenti.

Foto: Instagram Roma