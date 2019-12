Dybala: “Felice di aver fatto segnare i miei compagni. Giocare con Higuain e CR7? Decide il mister”

Paulo Dybala, ieri sera decisivo con due assist in Bayer Leverkusen-Juventus, ha parlato ai microfoni di Uefa.com: “Sono felice per la vittoria, ho aiutato i miei compagni di squadra a segnare ed è sempre bello. Giocare con Higuain e Cristiano Ronaldo? Tutti vogliamo giocare, ma è l’allenatore che decide chi deve giocare. Eravamo già qualificati ma questa vittoria è stata comunque importante perché ci mette in una posizione più solida”.

Foto: Juventus Twitter