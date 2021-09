Dybala: “Facciamo squadra come in passato!”

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha scritto su Instagram un messaggio in cui esorta l’ambiente bianconero a fare gruppo per uscire dal momento di crisi. Ricordiamo che la squadra di Max Allegri ha raccolto soltanto due punti in quattro giornate di campionato.

Il post di Paulo Dybala: “Nei momenti difficili non c’è altro da fare che stare insieme e fare squadra. Lo abbiamo fatto in passato e possiamo farlo di nuovo adesso!! Sempre FINO ALLA FINE”.

Foto: Instagram Dybala