Dybala e il suo Mondiale: “Una bella storia. Mi sono fatto male e ho festeggiato grazie a un rigore”

Durante l’intervista concessa al TyC Sports, Paulo Dybala è tornato a parlare delle sulle sue sensazioni dopo la vittoria del Mondiale in Qatar: “Parlo poco e la verità è che ho vissuto tutto in maniera unica dopo ciò che è successo, con la mia famiglia. La storia del mio Mondiale è stata bella, perché mi sono fatto male con un rigore e ho potuto festeggiare grazie a un rigore”.

Infine, sul rigore in finale: “Ero determinato, quando il ct mi ha chiamato sapevo che era in quell’ottica. Non è stato facile, la camminata fino al dischetto è stata lunghissima, ma ero sicuro e per fortuna è andata bene”.

Foto: Instagram Argentina