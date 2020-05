Dybala e il ritorno alla Continassa: “Oggi mi sono allenato anche io”

Paulo Dybala è ufficialmente tornato al centro di allenamento della Continassa. L’argentino stamattina è arrivato in auto e in mascherina, poi la prima sgambata in campo dopo settimane difficili. Solo mercoledì l’ultimo tampone ha dato responso negativo, sentenziando la guarigione della Joya, che da oggi ha iniziato a partecipare agli allenamenti individuali con i suoi compagni. Lo stesso Dybala sui social ha pubblicato un post: “Ciao ragazzi, anch’io mi sono allenato oggi”.

Ciao Ragazziiii, anch’io mi sono allenato oggi 🙋🏽‍♂️😂🤷🏽‍♂️ https://t.co/9MloUTn4W1 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 9, 2020

Foto: Twitter ufficiale Juve