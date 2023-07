Dybala e il rinnovo: gli agenti in attesa del via libera Roma

Da alcuni giorni gli agenti di Dybala sono i Italia in attesa di un incontro con il direttore giallorosso Tiago Pinto per discutere del contratto dell’argentino. Attualmente La Joya è legato ai giallorossi con un contratto fino al 2025 che prevede una clausola rescissoria di 12 milioni di euro (20 per l’Italia) valida fino al 30 luglio. E a sei giorni dalla scadenza della clausola rescissoria, sono previsti dei contatti con l’agente dell’argentino che quindi, una volta raggiunto l’accordo, sarà il giocatore più pagato della rosa di Mourinho.

Foto: Foto: Instagram Dybala