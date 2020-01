Dybala e il post per Demiral e Zaniolo: “Mi dispiace, tornerete più forti”

Paulo Dybala, dopo la gara vinta con la Roma, ha pubblicato un posto per Demiral e Zaniolo su Instagram: “Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e di Zaniolo. Amico mio Demiral ti aspetto presto e più forte. E in bocca al lupo a Zaniolo, tornerai da campione!”.

Foto: Dybala Instagram