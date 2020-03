Dybala e il messaggio social: “Stiamo bene”. La compagna: “Nuovo tampone il 31 marzo”

“Stiamo bene”. Due sole parole, ma molto significative. E’ questo il contenuto del post social, pubblicato su Instagram, da Paulo Dybala dopo la positività al Coronavirus. “Siamo in isolamento da nove giorni – ha poi aggiunto la compagna Oriana Sabatini alla trasmissione radiofonica El Club del Moro, dell’emittente La100 – I medici ci hanno detto che il 31 marzo avrebbero fatto un altro tampone. Nel frattempo ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine da prendere. È come quando senti che ti sta per venire l’influenza, tutto il corpo ti fa male, sei stanco. Non ho avuto la febbre, perché l’ho sempre misurata e non l’avevo. Ho sentito che i miei polmoni emettevano un rumore strano, poi anche Paulo ha iniziato a sentirsi male. Come succede con i sintomi dell’influenza, almeno per noi è stato così”.

https://www.instagram.com/p/B-KqrTZq4-g/

Foto: Instagram personale Dybala