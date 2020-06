Dybala e il messaggio per la Juve: “Mia Signora, l’attesa è quasi finita. Daremo tutto per te”

Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Twitter un video-messaggio dedicato al club bianconero a poche ore dalla partita di Coppa Italia contro il Milan: “Mia Signora, abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione, percepire il nostro amore, daremo tutto per te. Lotteremo per te dedicandoti ogni vittoria. Quando l’attesa sarà finita saremo tutti pronti”.

Ready for sport again⚪️⚫️ 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/hPMsUkMfov — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) June 11, 2020

Foto: Twitter ufficiale Juve