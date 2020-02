Dybala e Cuadrado lanciano la Juve: 2-0 al Brescia. Manita Fiorentina a Marassi, Parma ok con Gervinho

Sono terminate le gare delle ore 15 valide per la 24esima giornata di Serie A. La Juve batte allo Stadium il Brescia con un secco 2-0: decidono una punizione di Dybala e un gol di Cuadrado. I bianconeri di Sarri allungano momentaneamente in vetta portandosi a +3 sull’Inter, impegnata stasera in casa della Lazio. La Fiorentina dilaga in casa della Samp: l’autogol di Thorsby sblocca il match, poi le doppiette di Vlahovic e Chiesa, più il gol della bandiera di Gabbiadini fissano il punteggio sul 5-1. Importate vittoria esterna del Parma, che sbanca il Mapei grazie al gol del ritrovato Gervinho.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 (Mancosu, Majer – Petagna)

18:00 Bologna-Genoa 0-3 (Soumaoro, Sanabria, Criscito)

20:45 Atalanta-Roma 2-1 (Palomino, Pasalic – Dzeko)

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona 0-0

15:00 Juventus-Brescia 2-0 (Dybala, Cuadrado)

15:00 Sampdoria-Fiorentina 1-5 (Gabbiadini – aut. Thorsby, Vlahovic 2, Chiesa 2)

15:00 Sassuolo-Parma 0-1 (Gervinho)

18:00 Cagliari-Napoli

20:45 Lazio-Inter

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA: Juve 57; Inter 54; Lazio 53; Atalanta 45; Roma 39; Verona, Parma 35; Bologna 33; Cagliari, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino 27; Udinese 26; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Juve