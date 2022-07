Dybala è arrivato in Portogallo: ora le visite con la Roma

Paulo Dybala è arrivato in Portogallo per svolgere le visite mediche con la Roma. Una grande operazione che giustifica e legittima le ambizioni del club giallorosso. Dybala ora si sottoporrà alle visite prime di mettersi a disposizione di Mourinho che è andato in pressing negli ultimi giorni, riuscendo a strappare il sì.

Foto: dybala-twitter-juve