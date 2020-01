Dybala: “Dovevo partire, poi è arrivato Sarri e ora sono felice. Sono l’unico a giocare con CR7 e Messi”

Paulo Dybala, numero dieci della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del The Guardian toccando diversi argomenti: “Ero vicino alla partenza, questo era il pensiero del club, lo sapevo. Fino all’ultimo minuto, stavamo aspettando, ma ora sono qui, in un club che mi ha trattato bene. Sono felice, a mio agio. L’arrivo di Sarri ha aiutato. Voleva che restassi, il che mi ha dato la forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo. Sapevo che avrebbe potuto insegnarmi, aiutarmi a tirar fuori il meglio di me stesso. Futuro in Inghilterra? Mi piacciono gli stadi affollati e la passione per il calcio degli inglesi. Mi restano due anni di contratto, non è poco ma non è neanche lungo. Vedremo quali sono i piani della Juventus, se pensano che potrei partire nel prossimo mercato o se vogliono che io rimanga. Questa è una decisione che il club deve prendere. È difficile sapere perché le cose cambiano in un secondo. Cristiano Ronaldo e Messi? Sono l’unico giocatore che condivide uno spogliatoio con entrambi e posso dirvi che la gente vede solo la punta dell’iceberg, non il lavoro sottostante. Non hanno vinto tutto quello che hanno vinto perché sono stati fortunati. Chi è più forte? Non posso rispondere (ride, ndr)”.

Foto: Dybala Twitter