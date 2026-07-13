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Dybala dopo il rinnovo: “Questa storia continua, come volevamo tutti. Orgoglioso di indossare questa maglia”

13/07/2026 | 16:29:16

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Paulo Dybala ha rinnovato con la Roma fino al giugno 2027.
La Joya ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Quinto anno alla Roma… “Questa storia continua, come volevamo tutti. La società, io e spero anche i tifosi. Sono contento di fare un’altra stagione qua, in questa città e in questo paese, e di poter difendere ancora la maglia della Roma che è un privilegio”.

Cosa è la Roma per lei? “Tante cose: responsabilità, onore, bellezza… Tante cose, anche a livello personale, che mi portano ad essere ancora qua a difendere questa maglia. E’ un vero onore”.

Un messaggio per i tifosi? “Sono contento di essere con voi anche il prossimo anno e di rivedervi all’Olimpico e nelle trasferte, soprattutto quando suonerà quella bellissima musica che tutti aspettavamo per rendervi orgogliosi nelle notti europee”.
Foto: X Roma