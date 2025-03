Dybala: “Domani 200 gol? Sarebbe bellissimo, ma è più importante passare il turno”

Paulo Dybala ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Athletic Bilbao-Roma. “Io leader? Ranieri mi ha trasmesso fiducia, parlo con i miei compagni più giovani nei momenti difficili. Nello spogliatoio cerco di aiutare, ma non sono uno che si mette a urlare. Domani posso festeggiare il gol numero 200? Spero, sarebbe bellissimo, ma se succede l’importante è che ci consenta di passare il turno. Essendo un attaccante posso aiutare facendo assist o segnando, ma in queste partite ognuno deve essere poco egoista e pensare alla squadra. La Nazionale? Spero di poter andare, non è uscita la lista ufficiale, per noi argentini giocare con quella maglia è qualcosa di speciale. Il mio ritrovato stato fisico? Rimarrà un segreto. Stiamo lavorando bene, ho trovato alcuni lavori che mi fanno sentire comodo, stiamo facendo alcune cose che però non dico”.

Foto: Instagram Roma