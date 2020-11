Dybala delude, la Juve si aggrappa a Morata in coppia con Ronaldo

La Juve, negli ultimi mesi, è diventata dipendente da Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo non si preoccupa dell’ombra di Cristiano Ronaldo e rilancia i bianconeri in una qualificazione sofferta contro il Ferencvaros, arrivata solo nei minuti di extra time. L’attaccante ex Atletico sta vivendo un momento da sogno nella sua seconda stagione con la maglia dei piemontesi, una strada che sembrava in salita ma che è diventata pianeggiante e con una maglia da titolare indiscusso insieme al portoghese. Si complica invece per Paulo Dybala che ieri sera, dal primo minuto in campo, ha faticato a trovare la quadra. L’attaccante argentino che non è ancora entrato nei ritmi di Andrea Pirlo, rischia di scivolare nelle retrovie e allo stesso tempo di perdere la fiducia dopo un inizio di stagione complicato. La Juve adesso si coccola Morata, con lo spagnolo sempre più in crescita e che trasforma in oro tutto quello che tocca.

Foto: twitter uff Juve