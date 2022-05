Dybala decide da solo: non ha bisogno di (patetici) consigli

Ci vuole coraggio. Noi pensiamo che Paulo Dybala sia libero di andare dove gli pare (sicuramente non al Borussia Dortmund) e che non abbia bisogno di patetici consigli sulle scelte da fare. Ripetiamo quello che sosteniamo da circa un mese: la Joya ha deciso di aspettare l’Inter, con gradimento assoluto.

E proprio per questo motivo ha detto no a tutti quelli che ci hanno provato, facendogli proposte anche importanti. Arriveranno presto i giorni per andare nel dettaglio, ma la posizione di Paulo oggi è chiara. Più che dare consigli fuori dal mondo e non richiesti, bisognerebbe cercare di non rendere indietro rispetto alle evoluzioni. Poi si può sbagliare oppure no, ma questo è un altro paio di maniche.

L’importante è che non si vendano lucciole per lanterne com’è accaduto la scorsa estate: infatti, Allegri è diventato l’allenatore della Juve. Potremmo fare altri 20 esempi, ma preferiamo fermarci qui. E comunque lasciamo a Dybala la libertà di decidere, senza invadere il campo. Non sono cose che ci competono. E non si può parlare di qualsiasi cosa pensando di essere depositari della verità (quale?). Ah, il rispetto…

Foto: Twitter Juve