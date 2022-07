Dybala-day, la Joya saluta i tifosi: “Grazie mille per tutto”

Questa sera alle 21, presso il Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur, il ‘Colosseo Quadrato’, la Roma ha organizzato un evento per presentare Paulo Dybala ai tifosi giallorossi. In questi minuti, la Joya si è affacciato e ha salutato i suoi nuovi tifosi, che lo hanno acclamato con applausi e cori assordanti. È un delirio giallorosso. “Grazie mille per tutto”, le prime parole pronunciate da Dybala appena arrivato.

Foto: Screen You Tube Roma