Dybala, dalla magia in campo alla festa nello spogliatoio: “Che partita!”

Serata da protagonista per Paulo Dybala. Entrato in campo al 59′ al posto di un Douglas Costa, alla Joya sono bastati 8 minuti per far calare il sipario su Juve-Inter, realizzando la rete del 2-0 con una magia. Stop da urlo con dribbling annesso ai danni di Young, uno-duo con Ramsey, ancora una finta che manda fuori giri l’ex United, poi il tocco di classe: tiro di esterno sinistro che prende in contropiede Handanovic, palla nell’angolino e partita chiusa a doppia mandata. Una perla che vale la vetta per la Juve di Sarri, una vittoria importantissima festeggiata nello spogliatoio bianconero, come testimonia la foto pubblicata sui social dallo stesso Dybala: “Che partita!”, il commento dell’argentino, assoluto protagonista del derby d’Italia.

https://www.instagram.com/p/B9fPwOvpRKA/

Foto: Twitter personale Chiellini