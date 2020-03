Dybala conferma: “Sto bene, sono in isolamento volontario. No fake news”

Dopo la smentita da parte della Juve sulla voci di una possibile positività al Coronavirus di Paulo Dybala, arriva anche la conferma dello stesso argentino. Questo il messaggio della Joya attraverso il suo profilo Twitter: “Ciao a tutti, volevo confermare che sto bene e sono in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero stiate bene. No fake news”.

https://twitter.com/PauDybala_JR/status/1238430394216742912

Foto: Twitter personale Dybala