Dybala: “Con l’Atletico sarà dura. CR7? Come Messi. E su Allegri…”

Queste le parole di Paulo Dybala, attaccante della Juve, ai microfoni del sito ufficiale della Uefa in vista della sfida di Champions contro l’Atletico: “Allegri? Ho imparato moltissimo da lui. Bisogna stare sempre concentrati durante gli allenamenti, così da non farsi sorprendere da quello che succede in partita. Fin dal mio primo giorno qui mi ha sempre dato la libertà di muovermi e giocare dove volessi, questa fiducia penso sia molto importante perché ti fa sentire parte dei grandi obiettivi che il club vuole ottenere. Ronaldo? Sono fortunato perché ho avuto la possibilità di giocare con Messi in nazionale e ora con Cristiano, è un’opportunità che non hanno avuto in molti. Sicuramente è una cosa positiva, perché si può sempre imparare dai migliori. Cristiano, nonostante tutto quello che ha vinto nella sua carriera, è un ragazzo tranquillo e normale, come tutti noi. Anche se in carriera ha vinto molto, in spogliatoio è sempre molto gentile: ti fa sentire a tuo agio, nonostante la presenza di un giocatore del genere. Lo paragono a Leo Messi, come tutti, e credo che siano due giocatori eccezionali – prosegue Dybala – L’Atletico? Sappiamo tutto del loro stile di gioco, di come Simone chiude le linee e di quanto sarà dura. Ma per vincere questa competizione bisogna battere chiunque ti capiti di fronte, non ci sono mai partite facili. Visto quello che è successo negli ultimi anni, abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere. “In ogni caso, dobbiamo affrontare le cose lentamente, soprattutto considerando la grande voglia che c’è in squadra. Le cose possono prendere una piega inaspettata, e un’altra batosta del genere farebbe ancora più male. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta. Sappiamo che sarà tutt’altro che facile, ma siamo pronti. Quando perdi una finale, vuoi sempre un’altra possibilità per sistemare le cose. Il calcio ti dà sempre l’occasione di avere una rivincita e penso che avremo questa opportunità. Non è facile arrivare fino in fondo, la squadra ci punta molto e questo può anche essere un ostacolo”, ha concluso Dybala.

Foto: Twitter ufficiale Juventus