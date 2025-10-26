Dybala colpisce, la Roma aggancia il Napoli in vetta. Il Cagliari a Verona da 0-2 a 2-2 con Idrissi e Felici

26/10/2025 | 16:59:41

Terminate le partite delle 15 di Serie A.

Vittoria importante della Roma nel match contro il Sassuolo. Nonostante un avvio convincente dei padroni di casa, che al 5’ del primo tempo si sono resi pericolosi con un colpo di testa di Thorstvedt, i giallorossi hanno trovato il gol del vantaggio al 16’ grazie a un destro di Dybala che si è insaccato in rete. Nel secondo tempo i giocatori della Roma hanno continuato ad attaccare, mentre i padroni di casa hanno creato poche occasioni concrete, faticando a rendersi pericolosi in area avversaria. Gli ospiti sono andati vicini al raddoppio in contropiede con un tiro del brasiliano Wesley, terminato di poco a lato.

Match ricco di emozioni quello tra Hellas Verona e Cagliari. I padroni di casa hanno rinunciato per gran parte della partita al possesso palla, ma non alla propositività. Il vantaggio per i veronesi è arrivato al 23’ del primo tempo con un colpo di testa di Roberto Gagliardini. A raddoppiare ci ha pensato Gift Orban al 59’, con un destro ravvicinato. Idrissi ha poi accorciato le distanze con un sinistro sotto la traversa. I sardi sono riusciti a trovare il pareggio all’ultimo grazie alla rete di Mattia Felici segnata al 90+2′.

Foto: sito Serie A