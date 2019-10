Dybala cita Martin Luther King: “Ho un sogno, che il razzismo non vinca”

View this post on Instagram

I have a dream. Yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King y tendríamos que repetirlo nosotros cada día. El sueño es que el racismo no gane en los estadios de fútbol y tampoco afuera de ellos como en nuestras vidas. cada día. 🚫NO RACISM I have a dream. Martin Luther King said this. And we should continue to say so, every day. The dream that racism does not win, on the picth like yesterday for England and off, in our lives. Everyday. 🚫No racism! #stopracism I have a dream. Io ho un sogno. Lo diceva Martin Luther King e dovremmo continuare a dirlo anche noi. Il sogno che Il razzismo non vinca, in campo e fuori, nelle nostre vite. Ogni giorno. No racism. 🚫 NO al razzismo 👦🏿👦🏻👦🏼👦🏽👦🏾