Dybala, che notte! Tutto per la Roma, assalto all’Inter che poteva essere sua

18/10/2025 | 11:07:09

Paulo Dybala sulla strada dell’Inter, una situazione agli antipodi rispetto a quanto poteva essere e non è stato. Nella primavera 2022 i suoi agenti-intermediari incontrarono il club nerazzurro alla luce del sole, confermando con parole chiare il forte interesse nerazzurro e lavorando per trovare un accordo. Ma poi non andò esattamente così, tra perplessità e riflessioni l’Inter non arrivò all’intesa, malgrado la totale disponibilità dell’argentino, e la Roma fiutò la grande occasione perfezionando qualsiasi accordo. Una grande accoglienza, un contributo di classe anche se spesso condizionato dagli infortuni, un contratto in scadenza ma ci sarà tempo per parlarne. Precedenza alla possibilità, stasera, di essere protagonista proprio contro la squadra che poteva essere sua. Da prima punta o da trequartista lo vedremo, potrebbe essere una delle solite sorprese di Gasperini che non è convintissimo di Ferguson e Dovbyk e per questo motivo sta pensando al finto centravanti. Dybala contro l’Inter: ricordando il passato e le traiettorie del 2022, fa sempre un certo effetto.

