Dybala: “Le voci sul Bayern? Il mercato non è tra i miei pensieri. Con la Juve…”

Paulo Dybala, reduce dal suo primo gol con la maglia dell’Argentina, ha rilasciato un’intervista alla Bild soffermandosi anche sul suo futuro e sui rumors riguardanti l’interesse del Bayern Monaco. Ecco le parole dell’attaccante della Juve: “Le voci sul Bayern Monaco? Il mercato per me non è un problema, non è tra i miei pensieri. Sono contento di giocare alla Juve, abbiamo grandi obiettivi da raggiungere ed è quello su questo che mi concentro”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus