Dybala atterra a Torino: lo United lo aspetta

Paulo Dybala è atterrato poco fa a Caselle per rimettersi a disposizione della Juve. Una situazione che non dovrebbe durare a lungo, considerato lo stato molto avanzato dello scambio con lo United che prevede il trasferimento in bianconero di Romelu Lukaku. Dybala avrà un confronto con Sarri, ma lo United lo aspetta, possibile un blitz tra oggi e domani a Londra (come raccontato nella serata di ieri) per gli accordi definitivi.

Foto Twitter Personale