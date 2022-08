Dybala, assist per Abraham: 1-1 tra Juve e Roma. Il Toro sbanca Cremona e vola in testa

Finisce 1-1 tra Juve e Roma, il big match a Torino tra i bianconeri e i giallorossi. Si parte subito forte col gol del vantaggio della squadra di casa al 2′. L’arbitro concede ai bianconeri il calcio di punizione dopo l’intervento di Matic su Cuadrado. Batte Vlahovic: la palla colpisce la traversa ma poi va in rete, lì dove Rui Patricio non può arrivare. Gli animi si riscaldano immediatamente tra Smalling e Vlahovic. Si rende necessario l’intervento dell’arbitro Irrati per riportare la situazione alla normalità. La Juventus continua ad attaccare, e lo fa con Alex Sandro, che si rende protagonista di una conclusione dalla lunga distanza: la palla si perde al lato della porta difesa da Rui Patricio. Al 14′ Miretti recupera e serve Cuadrado, che tenta la conclusione col destro. Rui Patricio gli toglie la gioia del gol. Al 25′ i bianconeri raddoppiano con Locatelli, servito da Cuadrado. Ma, dopo le polemiche della Roma per un presunto tocco di mano di Vlahovic, l’arbitro viene richiamato dal Var a rivedere l’azione e toglie la rete. Alla mezz’ora ci prova ancora la Juventus con un calcio di punizione battuto da Cuadrado ma che non impensierisce Rui Patricio, si perde in out.

Nella ripresa, la Juve sembra gestire bene la gara, senza soffrire più di tanto con i giallorossi in difficoltà. Roma che però è pericolosa sui calcio piazzati e da un calcio d’angolo, al 69’m arriva il pareggio di Abraham, che sfrutta una palla recuperata in spaccata da Dybala.

La Juve non ci sta, ma gli attacchi finali dei bianconeri sono sterili. Finisce 1-1 tra la Juve e la Roma. Nell’altra gara, il Torino vince 2-1 in casa della Cremonese e vola in testa insieme alle romane. Cremonese alla terza sconfitta di fila. Bianchetti con autorete ha sbloccato la gara, il raddoppio con Radonjic. Inutile per i lombardi il gol di Sernicola.

Foto: twitter Vlahovic