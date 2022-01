Dybala apre, Mckennie chiude: 2-0 Juve sull’Udinese

Un’altra vittoria in campionato per la Juventus che ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo e ha intrapreso un buon ruolino di marcia. La squadra di Allegri apre i conti al minuto 19′ con il suo numero 10 Paulo Dybala che con il piattone mette la palla sotto la traversa, non esultando dopo la rete e girandosi verso la tribuna come a cercare con lo sguardo la dirigenza bianconera. Nella ripresa ci pensa il solito McKennie a chiudere i conti, seconda rete consecutiva dopo la marcatura in Supercoppa, su assist di De Sciglio di testa trafigge Padelli e chiude i conti a favore della Vecchia Signora. La Juventus con la vittoria per 2-0 sull’Udinese si porta a 41 punti in classifica insieme all’Atalanta che scenderà in campo domani contro l’Inter alle 20:45.

FOTO: twitter juventus