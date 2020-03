Dybala: “Anche io e Oriana positivi al Covid-19, ma stiamo bene”

Anche Paulo Dybala è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Ad annunciarlo, lo stesso calciatore tramite il suo profilo Twitter: “Ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l’esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19 – ha scritto la Joya – Per fortuna, sia io che lei stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto”

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

