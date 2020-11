Dybala, altra tegola: salterà la nazionale per problemi genito-urinari

Continua il momento negativo di Paulo Dybala, tra problemi fisici ed un rendimento non proprio esaltante con la Juventus, arriva la notizia della rinuncia alla convocazione in nazionale argentina.

I motivi, come riporta il Twitter ufficiale della Selecciòn, “problemi genito-urinari, che necessitano di riposo ed accertamenti”.