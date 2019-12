Dybala all’Olimpico fa 200 in bianconero: raggiunto Baggio. E la Lazio è la sua vittima preferita

Sale l’attesa per il big match di sabato sera tra Lazio e Juventus. Se nella capitale l’entusiasmo è a livelli altissimi (si prevedono 60mila presenze all’Olimpico), in casa bianconera c’è da fare i conti con una classifica che ha visto la Vecchia Signora indietreggiare al secondo posto dopo il passo falso contro il Sassuolo. La squadra di Sarri è chiamata a tornare alla vittoria e Paulo Dybala già scalda i motori. L’argentino toccherà quota 200 presenze in maglia Juventus, agganciando nella classifica all-time bianconera Roberto Baggio. La Joya, protagonista sino a qui di 85 gol e 28 assist, ha nella Lazio la sua vittima preferita: in 11 match giocati contro i biancocelesti, Dybala ha siglato 10 reti. L’ennesima storia di una sfida che si preannuncia ricca di spettacolo. In attesa della Supercoppa italiana in programma a Riad il prossimo 22 dicembre.

Foto: Twitter