Dybala alla Roma piace anche a Wijnaldum. Indizio di mercato?

Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. La nota pagina Instagram, 433, ha celebrato il passaggio della Joya nella Capitale con una grafica che ha riscosso un grande successo, ottenendo anche l’attenzione di Georginio Wijnaldum, che ha messo un like alla foto. L’olandese è in uscita dal Paris Saint–Germain e chissà che quel like non possa essere un indizio di mercato per un possibile futuro a Roma, proprio con Dybala.

Foto: Wijnaldum Instagram