Dybala alla Roma: grande colpo con la regia di Mou e visite in Portogallo

Paulo Dybala viaggia spedito verso la Roma. Operazione completata dopo l’irruzione delle ultime 48 ore e gli accordi perfezionati grazie al pressing di Mourinho. Un grande colpo del club giallorosso, ora l’attaccante argentino è pronto per le visite in Portogallo. Per lui un contratto triennale con possibile opzione per la quarta stagione, base circa 4,5-5 milioni più bonus a stagione che lo possono portare a guadagnare fino a 6 milioni e passa a stagione.

Foto: Dybala Twitter uff Juve