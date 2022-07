Dybala alla Roma: ecco come giocherebbero i giallorossi oggi

L’arrivo di Dybala alla Roma non è ancora ufficiale, ma già si inizia a pensare al possibile undici titolare. Mourinho ad oggi potrebbe schierare i giallorossi con il 4-2-3-1, con l’argentino alle spalle di Abraham. Davanti a Rui Patricio, la difesa a quattro potrebbe essere composta da Karsdorp, Mancini, Smalling e Spinazzola. Le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate a Cristante e all’altro neoarrivato Matic. Sulla trequarti, ai fianchi di Dybala, potrebbero agire Pellegrini e Zaniolo, in attesa di scoprire il futuro proprio di quest’ultimo. Da non escludere neanche l’ipotesi 3-5-2 con Dybala e Abraham in tandem.

Foto: Mourinho Twitter Roma