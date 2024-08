Paulo Dybala può davvero lasciare la Roma. E arrivano aggiornamenti da Gianluigi Longari per Sportitalia. Confermata la proposta alla Roma da parte dell’Al Qadisya di 15 milioni di euro. Fronte Dybala il club Saudita ha prospettato di alzare a 20 milioni a stagione l’ingaggio per ottenere il via libera.

Foto: Instagram Roma