Dyaba, selfie con CR7 negli spogliatoi di San Siro: “Questa vittoria ci darà carica”

Paulo Dybala è stato l’uomo che ha infiammato Inter-Juve. Un lampo dopo appena quattro minuti, una magia delle sue per sbloccare il big match di San Siro e indirizzarlo a favore dei bianconeri. E dopo la partita l’argentino ha festeggiato i tre punti con un selfie con Cristiano Ronaldo pubblicato su Instagram. Queste, invece, le parole della Joya ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stata una partita veramente bella per come era la classifica, per come arrivavano le squadre e per la voglia che aveva la gente allo stadio. Penso sia una partita che rimarrà nella mente di tutti i tifosi ed è stata una partita importante che ci darà una carica a livello psicologico. Io insieme a Ronaldo e Higuain? Non era un momento facile della partita. Io ho dovuto fare il trequartista, ero un po’ stanco, dovevo seguire Brozovic quando era in possesso del pallone. Dobbiamo vederlo dall’inizio ma dipenderà dal mister”.

Foto: Instagram personale Dybala