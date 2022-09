Verso Empoli-Milan, Zanetti: “Purtroppo non ci sarà Ismajili. Si è fermato anche Akpa Akpro”

Esame Milan per l’Empoli di Paolo Zanetti, che proprio nella consueta conferenza stampa ha presentato la sfida, esternando le sue sensazioni: “Sono stati quindici giorni anomali, perché allenarsi con così pochi giocatori non è normale. Chi è stato qua si è allenato duramente, purtroppo abbiamo perso Ismajili, pare che sia un infortunio muscolare abbastanza serio. Oggi si è fermato anche Akpa Akpro, domani non sarà della partita. Le Nazionali sono sempre un punto di domanda: dobbiamo tenere conto delle condizioni di tutti e della stanchezza accumulata”.

Foto: sito Empoli