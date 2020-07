Duttilità e tanta corsa: Djavan Anderson è la nuova freccia della Lazio

L’esordio dal 1’ in Serie A in casa della prima della classe. Quella di ieri sera non è stata una notte normale per DjavanAnderson. Il calciatore olandese, di origine giamaicane ha giocato da titolare nella sfida dell’Allianz Stadium, contro la Juventus, a causa delle defezioni di Lulic,Marusic e Jony. Anderson è arrivato a Formello nell’estate del 2018. L’ennesima scommessa di Igli Tare, che è riuscita a portare nella capitale tanti calciatori importanti. Il ragazzo, classe 1995 è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, per poi passare a 19 anni all’AZAlkmaar. A Bari comincia a farsi notare. Segna due reti con i pugliesi e viene premiato come uno dei migliori quattro difensori del torneo. Djavan torna alla base in seguito al fallimento del Bari e Claudio Lotito lo manda in prestito alla Salernitana. Djavan Anderson ha fatto intravedere buone cose contro la Juventus ma è crollato alla distanza e Inzaghi ha pensato poi di farlo rifiatare a metà della ripresa. E’ un ragazzo molto interessante, molto rapido e resistente. La duttilità del calciatore è molto apprezzata da Simone Inzaghi: può agire come terzino destro o largo nel centrocampo a 5. Può essere impiegato anche come mediano o come centrale difensivo. Anderson dovrà essere capace di migliorare il suo rendimento e di acquisire maggiore minutaggio.