Durosinmi (all’esordio) risponde a Krstovic: è 1-1 tra Pisa e Atalanta. Entra anche Raspadori

16/01/2026 | 22:40:14

Termina 1-1 un bell’anticipo della 21a giornata di Serie A. E’ 1-1 tra Pisa e Atalanta, tutto deciso in una manciata di secondi nel finale. Un ottimo Pisa tiene testa all’Atalanta, anzi, si rammarica per le chance non sfruttate e un ottimo Carnesecchi, autore di 4 parate decisive. L’Atalanta la vuole vincere inserendo nel finale anche Raspadori e Krstovic. Ma anche il Pisa fa esordire Durosinmi. All’83’ la sblocca la Dea con Krstovic, mischia in area, il Pisa chiede un fallo dell’attaccante che da un metro insacca. Review abbastanza rapida e gol valido. Il Pisa reagisce, trovando all’87’ il pareggio con Durosinmi. Ottimo colpo di testa del nuovo attaccante di Gilardino che evita una sconfitta immeritata ai nerazzurri toscani.

Finisce 1-1 all’Arena Garibaldi, l’Atalanta frena, salendo a 32 punti, non riuscendo nel momentaneo aggancio del Como a quota 34. Il Pisa sale a 14, lasciando il Verona ultimo a 13.

Foto: sito Pisa